Mundial de Clubes 2025: Partidos, días y horarios de los octavos de final

El Mundial de Clubes 2025 completó el cuadro de los octavos de final: Palmeiras vs. Botafogo, Benfica vs. Chelsea, PSG; vs. Inter Miami, Flamengo vs. Bayern Múnich, Inter vs. Fluminense, Manchester City vs. Al Hilal, Real Madrid vs. Juventus y Borussia Dortmund vs. Monterrey.