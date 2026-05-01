Acusación contra Grupo ABC es resultado de una puja interna del cartismo, dice Cecilia Pérez

“Es un une con flecha nomás, esta acusación surge en medio de la lucha interna que hay en el cartismo. Claramente Alejandro Domínguez llega a la Presidencia actual. Santiago Peña se mostró con Alejandro operando impunemente con el Gobierno”, dijo Cecilia Pérez.

Manifestó que la afinidad de Alejandro Domínguez y Santiago Peña es clara y que ya se definió que Pedro Alliana es el candidato para el 2028 y que Alejandro Domínguez de manos del peñismo busca ser la opción para el 2033.

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“La afinidad y la cercanía es clara. En medio hay una jugada política. Peña muestra que también tiene una fuerza con sus preferidos. Peña dijo: yo también puedo mostrar que puedo. Aquí hay un enemigo en común, es una señal clara también para otros medios críticos", dijo Cecilia Pérez.

Manifestó que el que queda relegado aquí es el ministro Juan Carlos Baruja, quien llegará a ser candidato a la vicepresidencia, porque el candidato a la presidencia para el 2033 es Alejandro Domínguez.

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Domínguez para el 2033 se habló ya antes, salió a negar. El que se queda relegado es Juan Carlos Baruja, él cree que será vicepresidente, así como lo es Alliana ahora, pretendiendo que después pueda ser el candidato presidencial", dijo Cecilia Pérez.

Inventan necesidades para negociar

Manifestó que Peña y Alejandro Domínguez se unieron contra el Grupo ABC porque destapó muchos negociados, entre ellos el vinculado al gasoíl catarí. Crean necesidades para vender la solución.

“Usan la necesidad de la gente o crean las necesidades para poder negociar. Detrás de cada proyecto estatal que sacan hay negociados de su grupo de amigos. En cada medida tomada desde el gobierno no busca solucionar un problema estatal, sino un negocio”, afirmó Pérez.

Dijo que la acusación del Ministerio Público contra directivos del Banco Atlas es un mensaje claro para los demás, para los que osan criticar al Gobierno.

“Esto es claro, es un mensaje de que se deben alinear como velas o van a ser perseguidos. Es una directa represalia contra el medio crítico, que denuncia los negociados de este Gobierno”, sostuvo Pérez.

Los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce, cuyo jefe es Emiliano Rolón Fernández, en la noche del viernes consumaron el sometimiento del Ministerio Público para la venganza personal de Alejandro Domínguez, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, contra ABC Color.

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Con esta acusación sin sustento legal contra directivos del Banco Atlas, parte del conglomerado a cargo de este medio, la Fiscalía se convirtió en el brazo ejecutor del titular de la Conmebol y otros personeros de este Gobierno.

Este operativo de sicariato fiscal se activó apenas 24 horas después de que el fiscal general del Estado adelantara la decisión ya tomada al hablar de una audiencia preliminar, tras salir de una reunión con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga.