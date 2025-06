Mundial de Clubes 2025: Dónde ver en vivo los partidos de hoy

El Mundial de Clubes 2025 disputa los octavos de final: Palmeiras de Gustavo Gómez (expulsado vs. Botafogo), Chelsea, París Saint-Germain y Bayern Múnich son los primeros clasificados a los cuartos de final. Hoy, en la continuidad de la serie de los 8 mejores, el certamen de la FIFA define otras dos llaves: Inter vs. Fluminense de Rubén Lezcano y Manchester City vs. Al Hilal.

Mundial de Clubes 2025: Dónde ver los partidos de hoy

Inter vs. Fluminense, a las 16:00, Tigo Sports +, SNT, Telefuturo, DAZN y Disney +

Manchester City vs. Al Hilal, a las 22:00, Tigo Sports +, SNT, Telefuturo y DAZN