Calhanoglu responde a Lautaro: “Un líder no busca un culpable”

La eliminación del Mundial de Clubes ante el Fliminense ha dejado muy tocado al Inter, sumido ahora en una guerra interna.

Después del partido, Lautaro y el presidente, Giuseppe Marotta, hablaron de Calhanoglu, pieza clave de este Inter que no jugó por lesión y que no acalló una sola voz sobre su posible marcha al Galatasaray, entre fotos en la playa y mensajes crípticos en redes sociales.

“Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado”, dijo Lautaro a DAZN tras el duelo, tajante.

No dijo nombres, pero ya en ese momento las miradas se dirigieron al centrocampista turco. Sin embargo, Giuseppe Marotta, presidente del club, disipó cualquier duda: “No lo ha dicho él pero lo digo yo: se refiere a Calhanoglu”.

El centrocampista no ha tardado en responder a estas declaraciones con un comunicado publicado en redes sociales.

“Después de la lesión sufrida en la final de la Liga de Campeones, decidí ir a Estados Unidos de todos modos. Estar allí, incluso sin saltar al campo, era importante para mí. Quería estar cerca del grupo, darle mi apoyo. Por desgracia sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico era claro: un desgarro muscular. Por eso no pude jugar. Nada más”, explicó.