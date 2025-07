La FIFA no anunció cambios en las sedes de los partidos del Mundial 2026

Mensajes en redes sociales como Facebook aseguran que la FIFA decidió trasladar a México el 50 % de los partidos designados a Estados Unidos para la celebración de la Copa Mundial.

De acuerdo con estas publicaciones, la supuesta medida de la FIFA respondería a los vetos migratorios y al incremento de las redadas contra inmigrantes, producto del endurecimiento en las políticas migratorias estadounidenses.

“¡BOMBAZO DE ÚLTIMA HORA! La FIFA ha anunciado y avisado que tras las redadas de Estados Unidos hacia personas de México y otros países, le darán el 50% más de partidos a México que a Estados Unidos. La FIFA le dio a México los partidos que se iban a disputar en Los Ángeles y Miami (sic)”, señala un internauta en redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se ha modificado el calendario del Mundial

HECHOS: La FIFA no ha modificado la cantidad de partidos asignados a México y Estados Unidos en el Mundial 2026 debido a las políticas migratorias estadounidenses, como lo confirma una revisión de sus canales oficiales, que siguen mostrando el mismo calendario mundialista anunciado en 2024.

Además, no hay rastros del supuesto anuncio ni los servicios informativos de EFE ni en otros medios de comunicación.

Una revisión del calendario del torneo no encuentra modificaciones respecto a las sedes, las fechas o los partidos del Mundial que se celebrarán en Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

Dicho calendario fue anunciado en 2024 y no ha tenido modificaciones hasta ahora, como demuestra una revisión de las redes sociales y la página web de la FIFA.

Ningún medio de comunicación confiable y riguroso, entre ellos la Agencia EFE, ha informado sobre tales modificaciones ni acerca de la eliminación de Miami o Los Ángeles como sedes mundialistas, como queda de manifiesto tras una búsqueda con las palabras clave ‘Miami’, ‘Los Ángeles’ y ‘Mundial 2026’ en Google.

De hecho, el pasado 11 de junio, la ciudad de Miami presentó el reloj del conteo regresivo hacia el Mundial 2026, como informó oportunamente EFE.

Otra búsqueda con palabras claves condujo a un comunicado en la página web de la FIFA sobre la primera reunión del grupo de trabajo creado para preparar el Mundial de 2026, que se llevó a cabo el pasado 6 de mayo, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En dicha reunión, se acordó “planificar la competición de fútbol más grande, segura y extraordinaria de la historia”, según dijeron tras el encuentro.

EE.UU. albergará el mayor número de partidos

Estados Unidos será el país que más partidos albergará en la próxima competición internacional de la FIFA -84 partidos, incluida la final- y tendrán lugar en las ciudades de Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Philadelphia, San Francisco y Seattle.

Actualmente, EE.UU. es el anfitrión del Mundial de Clubes 2025 que, según las palabras de Infantino, avanza con “fluidez” pese a los vetos migratorios y trabas en temas de visados activados por el Gobierno del presidente Donald Trump para casi una veintena de países, según informó EFE.

En conclusión, no hay ninguna prueba de que la FIFA haya decidido cambiar las sedes del Mundial 2026 debido a las políticas migratorias estadounidenses. No hay rastro de un anuncio similar en los canales oficiales ni las redes sociales de la federación y el calendario de juegos no ha sido modificado.