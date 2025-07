Pep Guardiola y la eliminación: “Nos castigaron en las...”

El gran batacazo del Mundial de Clubes 2025 es la victoria de Al Hilal sobre Manchester City en los octavos de final. Los árabes vencieron 4-3 a los ingleses en la prórroga (2-2 en los 90′) y eliminaron a uno de los candidatos al título. “Es una pena porque hicimos un viaje increíble juntos (...) Fuimos felices aquí”, mencionó Pep Guardiola en conferencia.

“Vi muchas cosas buenas que no veía en el pasado”, explicó Guardiola luego de la durísima derrota y de finalizar una temporada sin títulos. “El equipo lo está haciendo bien, el ambiente fue muy bueno (...) Ahora nos vamos a casa y descansaremos para la próxima temporada”, añadió el entrenador español en el estadio Camping World de Orlando, Florida.

Pep Guardiola: “Nos castigaron en las transiciones”

A pesar de la eliminación, Guardiola destacó el rendimiento del equipo inglés. “Siendo honesto, creo que hoy hicimos un buen partido”, afirmó el DT. “En estas instancias los partidos siempre son difíciles (…) Nos castigaron en las transiciones. Estuvimos demasiado abiertos y sus transiciones fueron muy rápidas, hay que reconocérselo”, valoró.

“Nosotros creamos tantas ocasiones que tenía la sensación de que podíamos avanzar (...) Pero Bono hizo paradas increíbles. No hay nada que decir”, reconoció Pep, quien también hizo referencia al noruego Erling Haaland, quien marcó uno de los tres goles de los Ciudadanos, pero no completó el encuentro. “Estaba muy cansado y me pidió el cambio”, terminó.