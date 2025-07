Mundial de Clubes 2025: Dónde ver en vivo los partidos de hoy

El Mundial de Clubes 2025 define hoy las últimas dos llaves de cuartos de final. En el día después de las clasificaciones de Fluminense de Rubén Lezcano y Chelsea, que eliminó al Palmeiras de Gustavo Gómez (no jugó por expulsión), juegan PSG vs. Bayern Múnich a las 13:00 y Real Madrid vs. Borussia Dortmund a las 17:00, ambos horarios de Paraguay.

Lea más: Fixture Mundial de Clubes 2025: partidos y resultados en directo

Mundial de Clubes 2025: Dónde ver en vivo los partidos

PSG vs. Bayern Múnich: a las 13:00, por SNT, Telefuturo, Tigo Sports +, Disney + y DAZN

Real Madrid vs. Borussia Dortmund: a las 17:00, por SNT, Telefuturo, Tigo Sports + y DAZN