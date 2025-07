Musiala sufre una escalofriante lesión en el Mundial de Clubes

Después de que su joven figura fuera retirada en camilla, el Bayern acabó perdiendo 2-0 ante el vigente campeón de Europa en Atlanta. La lesión de Musiala ocurrió en una jugada sin apenas trascendencia en el tiempo añadido de la primera mitad.

El atacante perseguía una pelota en el área francesa cuando colisionó con Gianluigi Donnarumma, que se lanzó al césped con contundencia para atrapar el balón. La pierna de la joven figura del Bayern y la selección alemana se dobló a la altura del tobillo bajo el peso del portero italiano. Musiala fue inmediatamente rodeado por numerosos jugadores y personal médico, tras lo cual el árbitro pitó el descanso. Fue sustituido por Serge Gnabry cuando el partido estaba empatado sin goles en el estadio Mercedes Benz.

Musiala, de 22 años, volvía el sábado a la titularidad tras varios meses arrastrando unos problemas musculares.Su entrenador, Vincent Kompany, no dio detalles del alcance de la lesión pero reconoció que “no tiene buen aspecto” .

“Parece una lesión en el tobillo, pero no voy a diagnosticarla delante de ustedes” , afirmó ante la prensa el técnico belga, que relató la emotividad vivida en el vestuario bávaro en el descanso. “La situación de Jamal fue muy emotiva, todos vimos lo que pasó, no tenía buen aspecto. Esperamos que no sea demasiado grave y que se recupere lo mejor posible” , afirmó.

“Fue complicado, pocas veces he estado tan enfadado en el descanso, no con mis jugadores, sino porque para estos jóvenes (el fútbol) es su vida, un chico como Jamal vive para esto” , recordó. “Me hierve la sangre en estos momentos por el hecho de que le haya pasado a un chico que adora este deporte y que es muy importante para nuestro equipo” , subrayó.

Dembélé, homenaje a Diogo Jota

Ousmane Dembélé homenajeó ayer al fallecido Diogo Jota al emular la celebración del portugués tras marcar el segundo gol del PSG, que sellaba el pase a las semifinales del Mundial de Clubes ante el Bayern. Dembélé, autor del 2-0, corrió hacia el córner y se sentó con las piernas cruzadas, haciendo un gesto con las manos como si estuviera jugando a un videojuego. Esa celebración era la que hacía el exfutbolista del Liverpool y de la selección portuguesa, que falleció el jueves junto a su hermano, André, en un accidente de tráfico en España.

México y EE.UU., por la Copa Oro

México y Estados Unidos chocan hoy en la final de la Copa Oro de la Concacaf necesitados de reactivar la ilusión antes del Mundial que hospedarán en 2026. El Tri y el Team USA se enfrentarán por octava ocasión por este trofeo en el estadio NRG de Houston, Texas (20:00, por ESPN).

Peñarol y Nacional, por el Intermedio

Peñarol y Nacional se pondrán cara a cara hoy (15:00) en una nueva edición del Clásico uruguayo que en esta oportunidad tendrá un condimento extra: el ganador se consagrará campeón del Torneo Intermedio. El estadio Centenario será testigo de un encuentro que enfrentará a los dos mejores equipos del torneo.