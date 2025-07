Adam Bareiro se suma a Fortaleza e inicia su aventura brasileña

Según medios argentinos, la transferencia se concretó por un monto final de 3,5 millones de dólares por el 70% del pase del atacante. Este valor se desglosa en un pago inicial de U$S 1,8 millones, complementado por U$S 1,7 millones en objetivos que, se espera, son alcanzables. Para el “Millonario”, esta operación es fundamental, ya que le permite recuperar la totalidad de la inversión de U$S 4,5 millones que había desembolsado por el jugador. A los U$S 3,5 millones obtenidos de Fortaleza, se suma el U$S 1 millón que el Al Rayyan de Qatar había abonado por el préstamo de Bareiro en su momento.

A su arribo a Brasil, el delantero surgido en Olimpia manifestó: “Muy feliz de estar aquí, es un lindo paso en mi carrera futbolística. Ahora estoy con muchas ganas de conocer al cuerpo técnico y a mis compañeros, y obviamente de ponerme la camiseta de Fortaleza, que es un lindo desafío en mi carrera y espero aprovecharlo de la mejor manera”.

Esta será la séptima camiseta foránea en la prolífica trayectoria del “Zorrito”, quien milita en el exterior desde la temporada 2018-19. Su travesía internacional comenzó en Monterrey de México, para luego pasar por el Alanyaspor de Turquía y el Atlético San Luis de México. Posteriormente, tuvo su primera incursión en el fútbol argentino en filas de San Lorenzo de Almagro, antes de su llegada a River Plate de Buenos Aires y su paso por el Al-Rayyan de Qatar. En el fútbol paraguayo, Bareiro debutó en Olimpia, luego pasó por River Plate (Paraguay) hasta llegar a Nacional.