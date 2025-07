Copa Sudamericana: U de Chile se enfoca en Guaraní

“El presente es ganar el jueves y ojalá poder dejar abrochada la llave que son de 180 minutos, dejar bien parado al equipo y ganar bien con nuestra identidad de juego”, afirmó el portero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, en conferencia de prensa.

El plantel chileno inició la preparación del partido con el ánimo alto, luego de ganar el pasado sábado por 2-1 a su archirrival Colo Colo, en un superclásico aplazado de la séptima fecha de la liga chilena.

Sobre el rival paraguayo, Castellón aseguró que “sabemos y analizamos lo que es Guaraní” y reconoció la dificultad del duelo. “Hicieron una buena Copa Sudamericana en la fase de grupos, fueron segundos del grupo así que tampoco es un rival que uno le va a ganar muy fácil. Lo que sí es ser protagonistas nosotros como locales y siempre salir a ganar”, comentó.

Los azules encaran la Sudamericana tras finalizar terceros en el Grupo A de la Copa Libertadores, en la que sumaron 10 puntos, al enfrentarse con el argentino Estudiantes de La Plata, el brasileño Botafogo y el venezolano Carabobo.

Los laicos no competían internacionalmente desde 2021 cuando cayeron en fase previa de la Libertadores, mientras que en la Sudamericana la última vez fue en 2017, pero con el recuerdo de haber sido campeones de este torneo en 2011. “El objetivo que siempre nos hemos planteado es ganar el partido siguiente, no podemos ponernos objetivos de lo que vamos a terminar a final de año si no ganamos los partidos que vamos viviendo día a día” , cerró.

El partido entre Universidad de Chile y Guaraní, en el Nacional de Santiago, se iniciará a las 19:00. La revancha será una semana después, en el Defensores del Chaco, a las 19:00. Fuente: EFE