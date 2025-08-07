Ivanovic debuta y ya se hace sentir en el Benfica

Ivanovic, por 25 millones de euros, aterrizó este verano en el cuadro portugués con un currículum lleno de goles en el Union St. Gilloise. La pasada temporada, acumuló entre el conjunto belga y el HNK Rijeka 24 aciertos, suficientes para llamar la atención del Benfica.

En su primera oportunidad, Ivanovic no perdonó. Tardó 53 minutos en estrenarse con el Benfica. Y lo hizo con un gran remate a bote pronto, con la zurda, en el área pequeña y tras un pase desde la banda derecha de Fredrik Aursnes. Fue el bautizo de un delantero que promete y mucho en el cuadro lisboeta.

Al éxito de Ivanovic se sumó Florentino, casi al final, cuando cerró un marcador redondo para un equipo que ya acaricia con la yema de los dedos la última ronda previa a la Fase de Liga. El Niza fue claramente inferior, apenas dispuso de oportunidades y tendrá que remontar en Lisboa.

No corrió la misma suerte José Mourinho y su Fenerbahçe. El técnico luso no pudo brindar una victoria a su amigo Jorge Costa, fallecido recientemente y por quien lloró en la rueda de prensa previa al choque.

El Fenerbahçe plantó cara al Feyenoord y sucumbió el último segundo. Un tanto de Quinte Timber en la primera parte obligó al Fenerbahce a remar contracorriente durante todo el partido. Llegó a la cima con un derechazo espectacular de Sofyan Amrabat en el minuto 86, pero Anos Hadk Moussa, en el 91, amargó la fiesta a un equipo que se quedó sin premio.

En el Red Bull Arena, el Club Brujas sorprendió al Salzburgo con una victoria ajustada pero importantísima para encarrilar su eliminatoria y citarse, probablemente, con el Rangers, que este martes superó 3-0 en la ida al Viktoria Plzen.

El conjunto belga ganó 0-1, con un tanto de Romeo Vermant a quince minutos del final. El delantero del Club Brujas se anticipó dentro del área pequeña a Jacob Rasmussen para rematar de volea un centro desde la izquierda de Bjorn Meijer.

Fue suficiente para su equipo, que mantuvo ese tanto de ventaja gracias a las intervenciones de su guardameta Simon Mignolet, que desesperó al Salzburgo con paradas clave en el último tramo a Dorgeles Nene, Petar Ratkov y Edmund Baidoo.

El mismo resultado obtuvo el Kairat Almaty, que ganó 1-0 al Slovan Bratislava, mermado por la expulsión de Rahim Ibrahim cuando faltaba media hora para el final y el partido marchaba empatado. El cuadro kazajo, con un hombre más, se lanzó a por el partido y consiguió su premio en el minuto 90, cuando Dastan Satpaev acertó desde el punto de penalti.

El Estrella Roja también dio un paso adelante hacia la última ronda de la previa de la Liga de Campeones. El Lech Poznan no fue rival y sucumbió con un claro 1-3. Aguantó hasta la segunda parte. En concreto, hasta el minuto 51, cuando Rade Krunic desniveló la balanza a favor del conjunto serbio y Bruno Duarte puso la puntilla al final. Ahora, el cuadro polaco tendrá muy difícil firmar la remontada.

Resultados de los partidos de ida de la tercera ronda previa:

Miércoles 6 de agosto:

Kairat Almaty (KAZ) 1-Slovan Bratislava (SVK) 0

Salzburgo (AUT) 0-Club Brujas (BEL) 1

Ludogorets (BUL) 0-Ferencvaros (HUN) 0

Lech Poznan (POL) 1-Estrella Roja (SRB) 3

Feyenoord (NED) 2-Fenerbahçe (TUR) 1

Niza (FRA) 0-Benfica (POR) 2

Martes 5 de agosto:

Malmö (SWE) 0-Copenhague (DEN) 0

Dinamo Kiev (UKR) 0-Pafos (CYP) 1

Shkëndija (MKD) 0-Qarabag (AZE) 1

Rangers (SCO) 3-Plzen (CZE) 0