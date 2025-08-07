Sin Messi, Suárez se luce y clasifica al Inter Miami a cuartos de la Leagues Cup

El gol inicial de Jorge Ruvalcaba, a la media hora de juego, fue neutralizado al borde del descanso por Rodrigo De Paul tras un buen centro de Suárez. En la segunda mitad, el Inter Miami entró en éxtasis, liderado por el uruguayo, y llegaron el resto de los goles que aseguraron la victoria.

Con este triunfo, el Inter Miami se convirtió en el primer equipo de la MLS en certificar su clasificación a cuartos de final, acumulando ocho puntos. Su posición final dependerá de los resultados de los partidos de Seattle Sounders y Portland Timbers. Por su parte, Pumas quedó fuera con cinco puntos, dejando al Toluca como el único club de la Liga MX matemáticamente clasificado hasta el momento.

<b>Un inicio apacible y la reacción del Inter Miami</b>

La lesión de Messi, que lo obligó a abandonar el partido anterior, se hizo notar al comienzo. El Inter Miami tuvo la posesión del balón, pero no lograba generar peligro. Suárez se veía aislado y falto de ideas sin su compañero de ataque. Por su parte, Pumas tampoco encontraba claridad, lo que hizo que las ocasiones de gol fueran escasas en ambas áreas.

No fue hasta el minuto 34 cuando un buen pase de Pablo Vite encontró a Ruvalcaba, quien definió al primer toque y puso el 0-1. El gol obligaba al Inter Miami a reaccionar. A falta de la magia de Messi, el equipo insistió con centros laterales, y fue precisamente en uno lanzado por Suárez desde la izquierda que llegó el empate. Yannick Bright abrió para el uruguayo, quien de primeras asistió a De Paul. El flamante fichaje del Inter Miami controló el balón con el pecho y definió cruzado para el 1-1, llevando el partido al descanso con todo por decidirse.

<b>Suárez y el éxtasis en la segunda mitad</b>

La euforia con la que finalizó el primer tiempo se mantuvo en el segundo. Suárez anotó un gol tras una falta, pero el VAR lo anuló por posición adelantada. Sin embargo, la justicia llegó minutos después cuando el árbitro pitó un penal por mano de José Caicedo. Suárez, con sangre fría, picó el balón y puso al Inter Miami 2-1 arriba.

El tercer gol nació nuevamente de una jugada magistral de Suárez. Desatado en la segunda mitad, recibió el balón en la frontal y dejó a Tadeo Allende solo frente al portero rival. Esta vez, Allende no falló y marcó el 3-1 definitivo.

La influencia de Suárez fue tal que se asemejó a la de Messi. Estuvo a punto de firmar su tercera asistencia con otro pase a Allende, pero el portero rival lo evitó. El público recompensó la actuación del uruguayo con una ovación de pie cuando fue sustituido en el minuto 82.

Pumas no logró reaccionar, y el Inter Miami sigue vivo en la Leagues Cup, un torneo que ya conquistó en 2023.

Ficha técnica:

3. Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt (Ian Fray, m.46), Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets; Tadeo Allende (Fafa Picault, m.76), Rodrigo De Paul (Federico Redondo, m.89), Telasco Segovia (Noah Allen, m.76) y Luis Suárez (Benjamin Cremaschi, m.83). Entrenador: Javier Mascherano.

1. Pumas: Miguel Paul; Pablo Bennevendo (Pablo Monroy, m.66), Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo (Ángel Azuaje, m.88); Jorge Ruvalcaba, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite (Emiliano Villasenor, m.88), José Caicedo (Ángel Rico, m.72); Rodrigo López (Piero Cordova, m.46) y Guillermo Martínez. Entrenador: Efraín Juárez.

Goles: 0-1, m. 34: Jorge Ruvalcaba. 1-1, m.45: Rodrigo De Paul. 2-1, m.59: Luis Suárez (de penalti). 3-1, m.69: Tadeo Allende.

Árbitro: Ismael Cornejo, de El Salvador. Amonestó a Luis Suárez (Inter Miami) y a Álvaro Angulo y Nathan Silva (Pumas).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Leagues Cup disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.).

Fuente: EFE