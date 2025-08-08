Corinthians elimina al Palmeiras en un clásico con presencia paraguaya

Con la presencia paraguaya, el Corinthians logró una épica clasificación a los Cuartos de Final de la Copa do Brasil, al imponerse 2-0 (3-0 en el global) al Palmeiras en el clásico paulista que tuvo lugar en el estado Allianz Parque, dejando al Verdão fuera de la competencia.