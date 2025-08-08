Corinthians elimina al Palmeiras en un clásico con presencia paraguaya

El Palmeiras, que necesitaba revertir el 1-0 de la ida, alineó de entrada a los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa, quienes completaron todo el partido. Sin embargo, sus planes se desmoronaron a los 14 minutos con la expulsión de Aníbal Moreno, lo que dejó al equipo con un hombre menos.
El Corinthians no tardó en capitalizar la ventaja numérica. Matheus Bidu abrió el marcador a los 43 minutos, aprovechando la pasividad tras un tiro de esquina. En la segunda mitad, Gustavo Enrique sentenció la serie con un cabezazo a los 64 minutos, tras un preciso tiro libre de Rodrigo Garro.
El encuentro finalizó con un Palmeiras frustrado y con solo nueve jugadores en cancha. La segunda expulsión fue para Emiliano Martínez, quien le propinó un pisotón a la pantorrilla del paraguayo Ángel Romero (quien había ingresado en el segundo tiempo) sobre el final del partido.
