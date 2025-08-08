Braian Ojeda anota un golazo para el Real Salt Lake en la Leagues Cup

El mediocampista paraguayo Braian Ojeda está viviendo un gran momento. Anoche, el volante paraguayo le dio la victoria 1-0 al Real Salt Lake sobre el Querétaro en la Leagues Cup 2025. Surgido de la cantera de Olimpia, Ojeda anotó el único tanto del partido a los 32 minutos con un remate exquisito que se metió en el ángulo.