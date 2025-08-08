Fútbol Internacional

Braian Ojeda anota un golazo para el Real Salt Lake en la Leagues Cup

El mediocampista paraguayo Braian Ojeda está viviendo un gran momento. Anoche, el volante paraguayo le dio la victoria 1-0 al Real Salt Lake sobre el Querétaro en la Leagues Cup 2025. Surgido de la cantera de Olimpia, Ojeda anotó el único tanto del partido a los 32 minutos con un remate exquisito que se metió en el ángulo.

Por Arnaldo Benítez
07 de agosto de 2025 - 16:21
El volante Braian Ojeda atraviesa un gran presente en el Real Salt Lake de la Major League Soccer.
La jugada comenzó con un pase corto de Sam Junqua en el vértice del área. Desde allí, Ojeda se acomodó y ejecutó un derechazo colocado que superó al portero Guillermo Allison e ingresó por el ángulo superior izquierdo. Con este, Ojeda suma su tercer gol consecutivo y el cuarto en 25 partidos en lo que va del 2025. El paraguayo venía de marcar un doblete ante el Atlético San Luis en la jornada anterior.

A pesar de terminar la fase de grupos invicto y con 6 puntos, el Real Salt Lake no logró avanzar a la siguiente instancia. El equipo de Utah finalizó en el sexto puesto de la tabla de clubes estadounidenses, a un punto de la clasificación.

En otro encuentro de la misma competencia, el Atlanta United, con el paraguayo Miguel Almirón en el banco de suplentes, goleó 4-1 al Atlas de México. El único tanto del equipo mexicano fue obra del delantero paraguayo Diego González, quien anotó su tercer gol en la temporada en 20 partidos disputados.

