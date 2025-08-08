Fútbol Internacional

Diego González registra el tanto del honor del Atlas

Atlanta United, del paraguayo Miguel Almirón, goleó el miércoles por 4-1 al Atlas, que llegó al tanto del honor a través de Diego González, por la Leagues Cup, que la disputan clubes de Estados Unidos y México.

07 de agosto de 2025 - 18:04
Diego Luis González Alcaraz, futbolista paraguayo del Atlas de Guadalajara.
El Atlanta United se impuso con autoridades con goles del senegalés Jamal Thiaré, el ruso Alxey Miranchuk, el georgiano Saba Lobjanidze y el japonés Cayman Togashi.

Un fantástico tanto de tiro libre del paraguayo Diego González fue el del honor para el conjunto tapatío, que quedó fuera del certamen.

A pesar de ganar, el United quedó igualmente eliminado, al quedar con tres puntos, uno menos que Necaxa, que tampoco estará en los cuartos de final.

Diego González, de 22 años, originario de Libertad, firmó su segunda anotación en cinco cotejos con el Atlas, al que llegó recientemente proveniente de Lazio de Italia.

