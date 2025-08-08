Diego González registra el tanto del honor del Atlas

El Atlanta United se impuso con autoridades con goles del senegalés Jamal Thiaré, el ruso Alxey Miranchuk, el georgiano Saba Lobjanidze y el japonés Cayman Togashi.
Un fantástico tanto de tiro libre del paraguayo Diego González fue el del honor para el conjunto tapatío, que quedó fuera del certamen.
A pesar de ganar, el United quedó igualmente eliminado, al quedar con tres puntos, uno menos que Necaxa, que tampoco estará en los cuartos de final.
Diego González, de 22 años, originario de Libertad, firmó su segunda anotación en cinco cotejos con el Atlas, al que llegó recientemente proveniente de Lazio de Italia.