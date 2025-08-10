Marabel llega a 11 tantos con Palestino

El Municipal La Cisterna albergó el encuentro entre el local Palestino y Deportes Iquique, por la fecha 19 de la Liga chilena.
Lea más: Gol salvador de Danilo Ortiz en Perú
Facundo Castro, al minuto 48 y Junior Osvaldo Marabel, al 86, con golpe de cabeza, registraron los tantos del conjunto árabe que se ubica en el tercer puesto, con 35 puntos, solo por debajo del sorprendente Coquimbo Unido, que tiene 41 y la Universidad de Chile, que está con 35, con mejor diferencia de goles.
La marca de Marabel en 2025 es de 11 conversiones en 30 juegos. En el ciclo anterior firmó nueve conquistas en 45 cotejos por el Palestino, al que llegó tras militar en el argentino Unión de Santa Fe.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy