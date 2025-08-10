Fútbol Internacional

Danilo Ortiz anota gol salvador en Perú

El experimentado defensor paraguayo Danilo Fabián Ortiz marcó el viernes en tiempo adicional el gol salvador para el Cienciano de Cusco, que empató de visitante con Comerciantes Unidos 1-1, por el campeonato mayor peruano.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 15:08
Danilo Ortiz (33 años), futbolista paraguayo del Cienciano de Cusco.
El estadio Juan Maldonado Gamarra, ubicado en la ciudad de Cutervo, albergó el encuentro entre Comerciantes Unidos y Cienciano de Cusco, por la quinta ronda de la Liga 1 de Perú.

Pablo Cárdenas, al minuto 57, adelantó al local. El paraguayo Danilo Ortiz, al 93, rescató con su tanto al equipo al convertir con golpe de cabeza.

Cienciano ocupa la sexta posición del certamen nacional incaico, del que intervienen 19 clubes.

Ortiz, limpeño surgido futbolísticamente en Cerro Porteño, tuvo parado por un tiempo prolongado debido a una lesión. Fue su segunda conversión en 13 juegos con su actual elenco, al que llegó proveniente del chileno Santiago Wanderers de Valparaíso.

