Sanción para el The Strongest del paraguayo Juan Sinforiano

El asesor legal de The Strongest, José Gudiño, dijo a los medios que el club fue notificado sobre la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la FBF “por los hechos acaecidos en el partido en el estadio Hernando Siles con Blooming” que se disputó el domingo.

“Lamentablemente tengo que informar que nos han sancionado con 75 salarios mínimos, eso asciende a la suma de 206.250 bolivianos (29.633 dólares). Esa es la sanción económica, además de seis partidos sin público”, detalló.

Gudiño sostuvo que en el equipo están “totalmente apenados” porque “los actos de personas, por no decir vándalos, que no deberían considerarse stronguistas” derivaron en esta situación con consecuencias “nefastas” para el club.

Según el jurista, las mismas personas “que han realizado esos actos dolosos” estuvieron una semana antes en la sede del equipo y cometieron “actos de amedrentamiento”.

El abogado anunció que tomarán las acciones legales posibles para lograr “algún atenuante” y aseguró que buscarán que los autores “materiales” e “intelectuales” del suceso también sean sancionados por estos actos que “generan un perjuicio económico” al Tigre de La Paz.

El incidente ocurrió cuando se disputaban los minutos adicionales de la segunda mitad del partido, en el que los locales llevaban una ventaja de 3-2 ante el Blooming.

Desde la grada de la barra brava de The Strongest, algunas personas lanzaron petardos y bengalas directamente hacia la cancha justo cuando había un tiro libre a favor de los aurinegros cerca del área de la visita, lo que hizo que algunos jugadores se tiraran al piso y otros abandonaran el campo deportivo. El delantero paraguayo Juan Sinforiano Godoy, que viste la camiseta atigrada, hizo el ademán de pedir calma a la barra cuando un proyectil impactó en su cuerpo.

El lunes, el presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, calificó el hecho como “un acto vandálico” convocado y organizado por dos dirigentes de la barra que se oponen a su administración y a quienes instó a que se hagan responsables del pago de la multa y de la curación del jugador.

La “Gloriosa Ultra Sur 34”, la barra señalada de ser causante del suceso, ofreció una disculpa en un comunicado en el que justificó que el lanzamiento de la pirotecnia tenía “el único objetivo de acompañar la alegría desde las tribunas” porque con el resultado, el plantel alcanzó al Always Ready en la cima de la tabla.

The Strongest pasa por una difícil situación institucional, debido a que su presidente es blanco de acusaciones por supuesta negligencia en la administración del club e incumplimiento de sus obligaciones, entre otros señalamientos.

El Tigre tiene los mismos 37 puntos que el Always Ready, aunque con una menor diferencia de goles, en la Liga de la División Profesional, el principal torneo que se disputa este año en Bolivia. EFE