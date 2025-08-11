Iñigo Martínez se une al Al-Nassr de Arabia Saudí

“Nuestro nuevo guerrero con su armadura”, fue el mensaje publicado en inglés por el Al-Nassr en su cuenta de X para dar la bienvenida a Iñigo Martínez tras su incorporación como agente libre.

El Barcelona confirmó ayer, sábado, la marcha del jugador vasco, quien se despidió de sus compañeros el viernes después de dos temporadas como culé antes de poner rumbo a Arabia Saudí.

The signing of our new Spanish star Iñigo Martínez ✍️

His message to the fans 💛

And an unexpected guest at the ceremony 👀 pic.twitter.com/R5T7bKGOMb — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 10, 2025

La salida del central vasco permite al Barcelona liberar unos 14 millones de euros de masa salarial, lo cual debería permitir inscribir al meta Joan García.

Tras superar una primera temporada mermada por las lesiones, Iñigo Martínez se proclamó campeón de Liga, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España en su segunda campaña como blaugrana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El defensa internacional con España se formó en la cantera de la Real Sociedad, con la que debutó en el primer equipo en 2011. Con el cuadro donostiarra, disputó 239 partidos y anotó 18 dianas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2018, el Athletic Club abonó la cláusula de rescisión de 32 millones de euros para fichar al defensa, que se convirtió en el fichaje más caro del club, con el que se proclamó campeón de la Supercopa en 2021.

Martínez, de 34 años., es el cuarto fichaje confirmado de la plantilla del conjunto de Riad para la nueva temporada, junto a Nader Al-Sharari, Abdulmalik Al-Jaber y el portugués João Félix.

Fuente: EFE