Milton Maciel anota para el Antigua en Guatemala

Surgido profesionalmente en Guaraní, Milton Maciel llegó al fútbol de Guatemala luego de militar en Universidad Católica de Quito.
Lea más: Damián Bobadilla crece en Brasil
El fin de semana, el carapegüeño registró un tanto para Antigua, que venció por 2-0 a Mictlán, por el certamen guatemalteco.
Guaraní, Guaireña, Resistencia, Técnico Universitario de Ecuador, Trinidense, Universidad Católica de Ecuador y Antigua, el recorrido del volante ofensivo que cuenta con un gran potencial.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Con una campaña de tres triunfos y una derrota, Antigua marcha en segundo lugar del certamen chapín, por detrás del Mixco, que marcha con puntaje perfecto.
Los clubes más ganadores del balompié guatemalteco son Municipal y Comunicaciones.