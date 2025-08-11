Fútbol Internacional

Milton Maciel anota para el Antigua en Guatemala

El paraguayo Milton Maciel contribuyó el sábado con un gol para la victoria del Antigua sobre Mictlán 2-0, por la cuarta fecha de la Liga de Guatemala.

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 14:39
Surgido profesionalmente en Guaraní, Milton Maciel llegó al fútbol de Guatemala luego de militar en Universidad Católica de Quito.

El fin de semana, el carapegüeño registró un tanto para Antigua, que venció por 2-0 a Mictlán, por el certamen guatemalteco.

Guaraní, Guaireña, Resistencia, Técnico Universitario de Ecuador, Trinidense, Universidad Católica de Ecuador y Antigua, el recorrido del volante ofensivo que cuenta con un gran potencial.

Con una campaña de tres triunfos y una derrota, Antigua marcha en segundo lugar del certamen chapín, por detrás del Mixco, que marcha con puntaje perfecto.

Los clubes más ganadores del balompié guatemalteco son Municipal y Comunicaciones.

