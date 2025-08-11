Milton Maciel anota para el Antigua en Guatemala

Surgido profesionalmente en Guaraní, Milton Maciel llegó al fútbol de Guatemala luego de militar en Universidad Católica de Quito.

El fin de semana, el carapegüeño registró un tanto para Antigua, que venció por 2-0 a Mictlán, por el certamen guatemalteco.

Guaraní, Guaireña, Resistencia, Técnico Universitario de Ecuador, Trinidense, Universidad Católica de Ecuador y Antigua, el recorrido del volante ofensivo que cuenta con un gran potencial.

Con una campaña de tres triunfos y una derrota, Antigua marcha en segundo lugar del certamen chapín, por detrás del Mixco, que marcha con puntaje perfecto.

Los clubes más ganadores del balompié guatemalteco son Municipal y Comunicaciones.