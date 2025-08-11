Damián Bobadilla crece en el Brasileirão

Surgido en Cerro Porteño, Damián Bobadilla, de 24 años, integrante de la selección paraguaya, se convierte en un mediocampista completo en Brasil, con capacidad de marca y gol.

El sábado, Bobadilla marcó el primer tanto en el estadio Morumbí, al minuto 20, en el triunfo del São Paulo contra el Vitória de Raúl Cáceres por 2-0.

Al minuto 86, Sabino estableció la segunda anotación del club brasileño con más títulos internacionales.

El del fin de semana fue la segunda conversión en 32 cotejos en el año para Damián, que en 2024 firmó tres conquistas en 35 presentaciones.

El São Paulo ocupa provisionalmente la séptima plaza en la clasificación con 19 partidos disputados. El torneo del vecino país conta de 38 rondas.