Pasadore, de Luqueño a Cuiabá de Brasil

Con un gran trabajo de producción, el Sportivo Luqueño presentó a principios de temporada a Felipe Pasadore, atacante de 25 años que llegaba al fútbol paraguayo tras militar en el Schaffhausen de Suiza.

Felipe disputó nueve partidos con la casaca auriazul y no pudo marcar un solo gol. Su contrato con el popular club auriazul iba por toda la temporada, pero el atleta llegó a un acuerdo de rescisión luego de 340 en campo, 250 por el torneo Apertura guaraní y 90 por la Copa Sudamericana.

Con altas expectativas, Cuiabá anunció el fichaje de Pasadore, que probablemente la “rompa” en el vecino país como lo está haciendo Francisco da Costa, quien milita con suceso en el Mirassol de la Se

