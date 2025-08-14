El PSG conquista su primera Supercopa de Europa

Este título significa la revancha para el club parisino, que en su anterior y única participación en esta competición, en 1996, cayó derrotado ante la Juventus. En aquella ocasión, el formato era a doble partido, y el PSG perdió tanto en la ida (1-6) como en la vuelta (1-3).

El triunfo de hoy también marca la segunda Supercopa de Europa en la carrera del entrenador Luis Enrique Martínez, quien ya la había ganado con el Barcelona en 2015.

Dominio Español en la Competición

El Real Madrid sigue siendo el equipo con más títulos de la Supercopa de Europa, con seis trofeos, seguido de cerca por el Barcelona y el Milan, ambos con cinco. A continuación, se encuentran el Liverpool con cuatro y el Atlético de Madrid con tres.

A nivel de países, España mantiene su dominio histórico del torneo con 17 victorias, superando a Inglaterra (diez) e Italia (nueve).

Un dato interesante es que, desde 2018, ningún ganador de la Liga Europa ha logrado vencer al campeón de la Liga de Campeones, una racha que se mantiene hasta esta edición.

Historial y palmarés de la Supercopa de Europa:

Con 6 títulos: Real Madrid

Con 5 títulos: Barcelona y Milan

Con 4: Liverpool

Con 3: Atlético de Madrid

Con 2: Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus, Chelsea y Bayern de Múnich.

Con 1: París Saint Germain, Sevilla, Oporto, Manchester United, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bucarest, Malinas, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit San Petersburgo y Manchester City.

Fuente: EFE