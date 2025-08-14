El PSG remonta y liquida en penales para levanar la Supercopa de Europa

El París Saint Germain (PSG) superó este miércoles al Tottenham (2-2, 4-3) en la tanda de penaltis de un partido que tenía prácticamente perdido, con un 0-2 en contra en el 84 que remontó para añadir la etiqueta de ‘Supercampeón’ en un año histórico para el club parisino.

El PSG estaba muerto. Desahuciado. En el minuto 84, el 0-2 en el marcador a favor del Tottenham no permitía apenas pensar en la remontada que brindaron los parisinos. Porque no habían generado apenas peligro.

No habían ejercido la superioridad aplastante de otras veces. Hasta que el zurdazo de Kang-In Lee tocó la red. Ahí, los ‘Spurs’ se hundieron. El PSG se creció. Y Gonzalo Ramos apareció para llevar el duelo a los penaltis en el minuto 94.

No fue éste el PSG que se vio en Múnich, aquella máquina perfecta que atropelló al Inter de Milán para levantar su primera ‘orejona’.Fue un equipo al que le costó encontrar ritmo.

El ‘sextete’ sigue vivo en París. Lo pasó mal con el balón aéreo del Tottenham. Así encajó los dos goles. Primero Van de Ven, en el 39. Después ‘Cuti’ Romero, en el 48.

El PSG merodeaba el área, aunque sin dar sensación de peligro. Hasta que dos héroes inesperados aparecieron.

Kang-In Lee y Gonzalo Ramos saltaron desde el banquillo y revolucionaron el duelo. El surcoreano sacó un zurdazo desde la frontal del área que hizo temblar al Tottenham. Cinco minutos más seis descuento por delante.Y sobre la bocina, en el 94, un centro de Dembelé encontró en Ramos el aliado perfecto.

El PSG resucitó. El Tottenham murió. Los penaltis, que no empezaron bien para los franceses, con el error de Vitinha, acabaron dictando sentencia.