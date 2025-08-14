Los árbitros de la Premier llevarán cámaras

Según el diario británico The Guardian, la Premier League planea que esta iniciativa se haga permanente durante la temporada.

Los clubes han dado luz verde a que se haga, así como los operadores de televisión SKy Sports y TNT Sports, que tienen los derechos de la Premier League.

El periodo de prueba durará seis semanas y a finales de septiembre se tomará una decisión definitiva sobre añadir esta tecnología de forma permanente a la liga, como ya se hizo durante el Mundial de Clubes de la FIFA disputado recientemente en Estados Unidos.

La FIFA aseguró que el experimento mejoró sus expectativas y la IFAB, que regula las leyes del juego, determinó que las ligas tenían permiso para probar también esta tecnología.

La Premier League ya efectuó pruebas en dos de los amistosos de pretemporada que se jugaron en Estados Unidos, en el Bournemouth-West Ham United y en el Manchester United-Everton.

Según los operadores de televisión, esta nueva cámara “enriquecerá la experiencia de los espectadores” y les dará un “ángulo de visión único del juego”.

Además, para los árbitros, esto permitirá que se aprecie mejor la dificultad que entraña dirigir un partido al más alto nivel.

