PSG y Tottenham, van por su primera Supercopa de Europa

Para el conjunto francés, vigente ganador de la Liga de Campeones, será la segunda oportunidad de hacerse con este trofeo después de haber caído en la edición de 1996 ante el Juventus italiano, ante el que, a doble partido, perdió por 1-6 en el Parque de los Príncipes y por 3-1 en la vuelta, jugada en el estadio La Favorita de Palermo.

Su técnico, el español Luis Enrique Martínez, también tratará de conseguir la Supercopa por segunda vez, tras haberla logrado con el Barcelona en 2015, al imponese en Tiflis al Sevilla por 5-4 tras una pórroga. En cambio, el Tottenham, ganador de la Liga Europa, la disputará por primera vez.

Lea más: Real Madrid dice que partido en Miami vulnera “la integridad de la competición”

El Real Madrid lidera el palmarés del torneo con seis títulos, el último conseguido el pasado año en Varsovia ante el Atalanta, al que derrotó por 2-0 con tantos del uruguayo Fede Valverde y el francés Kylian Mbappé.

El cuadro blanco tiene uno más que el Barcelona y el Milan, con cuatro figura el Liverpool y con tres el Atlético de Madrid. Por países España domina con 17, por los 10 de Inglaterra y los 9 de Italia.