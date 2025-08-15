Julio Enciso retorna al Brighton para seguir su recuperación

Julio tiene previsto sumarse al plantel, como corresponde, ya que nuestro compatriota tiene contrato con el club inglés hasta junio de 2026. El proceso de recuperación de Enciso se estima entre cuatro a seis semanas, lo que implica sesiones de fisioterapia y trabajo diferenciado hasta que pueda unirse a sus compañeros en los entrenamientos normales.

En los últimos tiempos de la Premier League, el entrenador del Brighton, el norteamericano Fabian Marc Hürzeler, no ha mostrado mucho interés por contar con el concurso del paraguayo en su equipo principal, por lo que la idea de salir del club está cada vez más fuerte.

Semanas atrás se había mencionado un posible interés de la Roma de la Serie A italiana, pero no pasó a mayores, aunque ahora salta a la luz el deseo del Palmeiras de Brasil de contar con el concurso de Enciso, que de concretarse se sumaría a Gustavo Gómez y Ramón Sosa.

