Vídeo: El gol de Carlos González para la clasificación de Newell’s

Newell’s Old Boy clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina 2025 gracias a Carlos González. El futbolista paraguayo convirtió el tanto del triunfo 3-2 sobre Atlético Tucumán de Clever Ferreira en el estadio Martearena de la ciudad de Salta. El ex Tijuana sentenció la victoria de la Lepra marcando el tercero a los 61 minutos: fue el primero en el actual certamen y el tercero en la temporada, añadiendo uno en el torneo Apertura 2025 y otro en el torneo Clausura 2025.

El gol de Carlos González para el triunfo de Newell’s