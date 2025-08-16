El regreso del “arquitecto” Diego Cocca para dirigir al Atlas de Diego González

“Ahora hay otra realidad, otro plantel y otro desafío: demostrar que tengo capacidad para transformar al equipo como lo hicimos esa vez”, dijo a periodistas.

Cocca volvió al club en sustitución del mexicano Gonzalo Pineda, quien dejó al Guadalajara en el duodécimo puesto del torneo Apertura con 4 puntos en 4 salidas.

Durante la primera experiencia de Cocca con el club Rojinegro, los aficionados celebraron la conquista el torneo Apertura 2021 y del Clausura 2022, además de alzarse con la distinción de Campeón de Campeones en ese mismo año.

El entrenador, de 53 años, dejó el banco atraído por una oferta de Tigres, donde permaneció por una temporada y a continuación tomar el timón de la selección mexicana, aunque la experiencia duró cerca de cuatro meses.

A finales de 2024 fichó con el Real Valladolid español y en mayo volvió a su país para conducir a Talleres de Córdoba. La aventura duró apenas unas semanas.

Atlas visitará este sábado a Querétaro en cumplimiento de la quinta fecha del torneo Apertura.

Fuente: EFE