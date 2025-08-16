Hugo Cuenca, convocado para el debut de Genoa en la Copa Italia

Genoa abre hoy la temporada 2025-2026: Il Grifone disputa la primera ronda de la Copa Italia y entre los 24 convocados aparece Hugo Cuenca. El futbolista paraguayo de 20 años fue citado por el técnico francés Patrick Vieira para enfrentar al Vicenza por el certamen nacional. El partido es a las 16:15, hora de Paraguay, en el estadio Luigi Ferraris de la ciudad de Génova.

Cuenca quiere debutar con el equipo principal después de no registrar ningún minuto en el 2024-2025: fue suplente en cinco juegos de la Serie A (1 con Milan en 2024 y 4 con Genoa en 2025). El mediapunta de la selección de Paraguay solo disputó 2 cotejos de la Copa Italia Serie C y 9 de la Serie C, todos con el Rossonero entre agosto y octubre de 2024.

Hugo Cuenca, entre los convocados de Genoa