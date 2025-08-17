Fútbol Internacional

Julio Enciso responde a la polémica por un video antiguo

El delantero de la selección paraguaya, Julio Enciso, salió al cruce de los comentarios negativos generados por un video que publicó en sus redes sociales. La grabación, en la que se le ve jugando al fútbol con amigos, causó un gran revuelo porque el jugador se está recuperando de una lesión de menisco.

16 de agosto de 2025 - 21:18
Julio Enciso, jugador de la selección de Paraguay, lamenta una jugada en el partido frente a Uruguay por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Centenario, en Montevideo.
Julio Enciso, jugador de la selección de Paraguay, aclaró la polémica generada por un vídeo en que se lo veía jugando un partidito con sus amigos.234642+0000 EITAN ABRAMOVICH

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el atacante de la Albirroja aclaró la situación. “Con todo respeto a las personas que se pusieron a informarle a la gente de una manera malintencionada, porque así lo hicieron, opinar de un video antiguo que subí en otro momento. No veo la necesidad de sacar comentarios negativos de algo pasado. Les pido consideración, porque no es correcto opinar de esa manera, que no saben, así la gente ve cómo informan sin saber”, expresó.

El jugador, que ha sido vinculado con el club brasileño Palmeiras en el actual mercado de pases, fue operado del menisco de su rodilla izquierda hace aproximadamente tres semanas en Argentina. Actualmente, se encuentra en plena fase de rehabilitación. Después de completar la primera parte de su recuperación en Paraguay, el atacante surgido en la cantera de Libertad viajó a Inglaterra para continuar su tratamiento en su actual club, el Brighton & Hove Albion, con el objetivo de acelerar su retorno a las canchas.

