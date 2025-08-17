Julio Enciso responde a la polémica por un video antiguo

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el atacante de la Albirroja aclaró la situación. “Con todo respeto a las personas que se pusieron a informarle a la gente de una manera malintencionada, porque así lo hicieron, opinar de un video antiguo que subí en otro momento. No veo la necesidad de sacar comentarios negativos de algo pasado. Les pido consideración, porque no es correcto opinar de esa manera, que no saben, así la gente ve cómo informan sin saber”, expresó.

El jugador, que ha sido vinculado con el club brasileño Palmeiras en el actual mercado de pases, fue operado del menisco de su rodilla izquierda hace aproximadamente tres semanas en Argentina. Actualmente, se encuentra en plena fase de rehabilitación. Después de completar la primera parte de su recuperación en Paraguay, el atacante surgido en la cantera de Libertad viajó a Inglaterra para continuar su tratamiento en su actual club, el Brighton & Hove Albion, con el objetivo de acelerar su retorno a las canchas.