Copa Libertadores: Palmeiras y otros siete

El Verdão es el único de los 16 participantes que se puede frotar las manos porque tiene a tiro la clasificación, que sin embargo deberá confirmar el jueves en su fortín de São Paulo, además para mantener una campaña perfecta en la que acredita siete victorias en igual número de partidos.

La vuelta de los octavos de final comienza este martes con tres encuentros. El Vélez argentino recibirá al Fortaleza brasileño tras el empate sin goles en la ida, por lo que el cupo a cuartos será para el que resulte vencedor en el barrio bonaerense de Liniers.

A pocos kilómetros y horas después en el estadio General Perón, en Avellaneda, el Racing argentino se enfrentará con el Peñarol uruguayo con la necesidad de dar vuelta al 1-0 en contra y ganar por dos goles de diferencia si quiere instalarse en la siguiente ronda. No será fácil porque al conjunto aurinegro el empate le sirve y por lo tanto reservó a su plantel titular para esta cita.

El São Paulo se las verá en su feudo ante el Atlético Nacional colombiano en una llave muy pareja en la que el conjunto brasileño tuvo suerte de campeón en la ida, que culminó 0-0, ya que el equipo de Medellín erró dos penaltis, estrelló la pelota contra los palos y saco figura al portero Rafael Pires.

El miércoles, el Estudiantes de La Plata argentino recibirá al Cerro Porteño paraguayo con la ventaja de haber ganado en Asunción y, por lo visto allí, tiene un equipo que sabe defenderse y contraatacar, pero también proponer, por lo que es ligeramente favorito.

Después, el Flamengo y el Internacional librarán su tercera batalla en tan solo una semana, la segunda en el estadio Beira Río de Porto Alegre. En la ida de octavos el triunfo le correspondió al Mengão.

Los octavos de final terminarán el jueves ya que además del Palmeiras-Universitario se jugarán Botafogo-Liga de Quito y River Plate-Libertad.

Partidos: Martes, 19:00: Vélez-Fortaleza; 21:30: Racing Club-Peñarol y São Paulo-Atlético Nacional; Miércoles: 19:00: Estudiantes de La Plata-Cerro Porteño; 21:30: Internacional-Flamengo; Jueves, 19:00: Liga de Quito-Botafogo; 21:30: River-Libertad y Palmeiras-Universitario.