Real Madrid arranca LaLiga con victoria gracias a un gol de Mbappé

El astro francés cayó al suelo dentro del área tras ser barrido con la pierna derecha del defensa Juan Cruz, después de que el nuevo número 10 de la Casa Blanca hubiera recortado al jugador. Mbappé, que será el encargado de lanzar desde los once metros según reveló Alonso, engañó por completo al cancerbero Sergio Herrera al enviar raso por el lado contrario el balón en el 51.

De esta manera, la escuadra madridista logró adelantarse en un partido en el que los blancos dominaron la posesión de forma clara en la primera mitad, mientras que los navarros, muy bien plantados en la zaga, impedían que generaran peligro.

Sólo unos disparos de los defensas Dean Huijsen (18) y Militao (26) pusieron en aprietos al arquero rojillo. Tras el gol de Mbappé, el conjunto merengue se echó hacia delante, pero sin fortuna de cara a la portería.

* Con este triunfo, el Real Madrid se coloca octavo con tres puntos, los mismos que el FC Barcelona, líder de la competición al término de la primera jornada por la diferencia de goles a favor (+3) .

* En su segunda campaña, Mbappé tiene como misión superar el alto listón que se marcó así mismo la pasada temporada, en la que anotó 44 goles en total, 31 de ellos en la competición doméstica y siete en Champions.

* Real Madrid 1-Osasuna 0. Gol: 51’ Kylian Mbappé, de penal (RM). Exp: 90+4’ Abel Bretones (O). Ast: 68.407.

* El argentino Franco Mastantuono (18 años y 5 días) se convierte en el tercer jugador extranjero más joven en debutar con el Madrid en La Liga, tras el noruego Martín Odegaard (16 A 133D) y el camerunés Samuel Eto’o (17 A 270D).