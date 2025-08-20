Fábio, el jugador con más partidos en la historia del fútbol: 1.391

Cuando Fábio empezaba su carrera en Brasil, Vinícius Júnior y Rodrygo ni siquiera habían nacido. Hoy, tras 28 años de trayectoria bajo los arcos, es un jugador con un reivindicado récord mundial de 1.391 partidos disputados... ¡y contando!

Fábio Deivson Lopes Maciel reta además marcas de longevidad: cumplirá 45 años el mes próximo, pero sigue brillando en uno de los grandes clubes del país de Pelé, el Fluminense de Rio de Janeiro.

La noche del martes, en la victoria 2-0 del Flu ante el América de Cali que valió la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el veterano arquero fue homenajeado en el Maracaná por haber superado la marca de 1.390 partidos, que, según el Libro Ginness, estaba hasta ahora en poder del portero inglés Peter Shilton, activo entre 1966-1997. Por ahora, la FIFA no ha avalado que se trate de un récord mundial.

De 1,88 metros de estatura, Fábio nunca pudo salir a jugar a clubes en el extranjero, a diferencia de otros grandes porteros brasileños como Cláudio Taffarel, Dida, Julio César, Alisson, pero ha dejado huella.

“¡Fábio es el mejor portero de Brasil!” , coreaban los 35.000 aficionados presentes en el mítico estadio Maracaná. Algunos hasta se compraron un vaso comercializado para la ocasión con el rostro de este jugador nacido en 1980 en Nobres, localidad de 15.000 habitantes en Mato Grosso (centro-oeste de Brasil) .

“Siempre se quejaba”

“Siempre he ido corrigiéndome, motivándome para mejorar, independientemente de cuántos años haya jugado” , confesó el portero en entrevista a la AFP durante el reciente Mundial de Clubes, en el que pese a ser el jugador más veterano del campeonato fue figura para ayudar al equipo a alcanzar las semifinales.

Aunque muchos pusieron fin a su carrera varias veces, el tiempo dio la razón a su perseverancia: con el equipo del barrio carioca de Laranjeiras ganó la primera Copa Libertadores del club (2023) y la Recopa Sudamericana (2024) .

Su entrenador, Renato Portaluppi, considera “un regalo” trabajar con él: “Nadie alcanza tantos partidos sin un nivel de profesionalismo como el suyo” .

Pero no era fácil imaginar que recorrería este camino cuando crecía en una granja de su familia en Mato Grosso. Llegó al fútbol a través de su padre, que tenía un modesto club local llamado Ecoplan.

Fábio era la mascota, pero también lustraba botines, llevaba agua a los jugadores y preparaba los uniformes. “Era muy gracioso, porque siempre se quejaba (...). ’Todo yo, todo yo’, decía, pero siempre acababa cediendo” , recuerda en O Globo un exdelantero de aquel equipo, Aguinaldo Soares.

Suma y sigue

El debut profesional con el extinto União Bandeirante, en el estado de Paraná (sur) , ocurrió en 1997 y allí jugó 30 partidos. Un año después pasó al Athletico Paranaense, sin debutar con el primer equipo, y después cumpliría una primera etapa, sin demasiado éxito, en el Cruzeiro.

Alzó vuelo al sumar 150 compromisos entre 2000 y 2005 con el Vasco da Gama de Rio de Janeiro para retornar al Cruzeiro y en esta ocasión su talento explotó. Dejó un récord para el club de Belo Horizonte de 976 encuentros en el campo. Y cuando en 2022 el Cruzeiro se negó a renovarlo, llegó al Fluminense, donde van 235 choques. Total: 1.391.

Hay, eso sí, discrepancias en torno a la cifra de partidos de Shilton: la RSSSF (Fundación de Historia y Estadísticas del Fútbol) le da 1.407 cotejos, que incluye 13 encuentros con la Sub-23 de Inglaterra y cuatro compromisos de exhibición. Shilton, también conocido por haber sido el portero que sufrió el gol de la “mano de Dios” de Maradona en el Mundial de 1986, sostiene que jugó 1.387.

Una deuda

Creyente y padre de tres hijos, Fábio tiene una única deuda. Jamás pudo defender la portería de la selección absoluta de Brasil, si bien formó parte del equipo campeón de la Copa América de 2004 en Perú. Sí jugó en las categorías juveniles. Conquistó el Mundial Sub-17 de 1997, en Egipto, con Ronaldinho entre sus compañeros, y asistió al Mundial Sub-20 de 1999 en Nigeria. No hay rencores.

“Solo tengo motivos para agradecer a Dios” , comentó Fábio durante el homenaje del martes. “Es una satisfacción enorme” . (AFP).