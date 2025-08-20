Serie A de Italia: Los fichajes a seguir: De Bruyne, Modric y Morata

Como novedades, el belga Kevin de Bruyne (Napoli), el croata Luka Modric (AC Milan) o el español Álvaro Morata (Como) son algunos de los rostros que han aterrizado este mercado en el campeonato italiano.
El gran traspaso del mercato entre temporadas es el reencuentro de Kevin De Bruyne con su compatriota belga Romelu Lukaku en Napoli, donde también está un ilustre exrival en la Premier League, el escocés Scott McTominay.
El veterano Luka Modric recibió un aplauso cada vez que tocaba el balón en el partido de Copa de Italia contra el Bari (2-0) el pasado domingo. Su fichaje es una gran noticia para los aficionados del club Rossonero, tras una temporada en la que el AC Milan terminó octavo.
* Los paraguayos que disputarán esta temporada la Serie A son Antonio Sanabria (Cremonese) y Hugo Cuenca (Genoa).
* Partidos de la 1ª fecha. Sábado: 13:30 Sassuolo-Napoli; 13:30 Genoa -Lecce; 15:45 Milan-Cremonese; 15:45 Roma-Bologna. Domingo: 13:30 Cagliari-Fiorentina; 13:30 Como-Lazio; 15:45 Juventus-Parma; 15:45 Atalanta-Pisa. Lunes 25: 13:30 Udinese-Hellas Verona; 15:45 Inter-Torino.