Suárez guía al Inter Miami a semifinales sin Messi

El equipo de Javier Mascherano no se vio afectado por la ausencia de su capitán y tomó el control del balón desde el inicio. El Tigres, por su parte, se mostró estático y sin iniciativa ofensiva.

El primer gol del Inter Miami llegó al minuto 20, cuando un centro de Jordi Alba impactó en la mano de un defensor mexicano. Suárez convirtió el penal con un remate a media altura, mientras Messi lo observaba desde un palco.

El gol no cambió el guion del partido, y el Inter Miami continuó creando peligro. Sin embargo, al inicio de la segunda mitad, el equipo de Florida sufrió un duro golpe con la lesión de Jordi Alba, quien tuvo que abandonar el campo cojeando. Además, el entrenador Javier Mascherano fue expulsado por una discusión con el árbitro.

Con la salida de Alba, el Tigres mejoró notablemente y acorraló al Inter Miami. Ángel Correa empató el partido a los 67 minutos tras un balón dividido, y el equipo mexicano siguió presionando en busca de la victoria.

A pesar del asedio, el Inter Miami logró un penal a su favor en el minuto 89 por otra mano en el área. Suárez, nuevamente, se encargó de la ejecución y marcó el gol de la victoria.

En el último minuto, Tigres tuvo la oportunidad de igualar el marcador con un cabezazo de Iván López que impactó en ambos postes, pero la suerte estuvo del lado del equipo estadounidense.

Ficha técnica:

Inter Miami (2): Óscar Ustari; Ian Fray (Marcelo Weigandt, minuto 63), Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba (Noah Allen, minuto 46); Yannick Bright, Sergio Busquets; Tadeo Allende (Tomás Avilés, minuto 90+2), Rodrigo De Paul, Telasco Segovia (Benjamin Cremaschi, minuto 63) y Luis Suárez. Entrenador: Javier Mascherano.

Tigres (1): Nahuel Guzmán; Juanjo Purata, Rómulo Zwarg, Javier Aquino, Jesús Garza; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera, Diego Lainez; Ángel Correa y Nicolás Ibáñez (Iván López, minuto 63). Entrenador: Guido Pizarro.

Goles: 1-0, minuto 23: Luis Suárez; 1-1, minuto 67: Ángel Correa.; 2-1, minuto 89: Luis Suárez.

Árbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Expulsado: Javier Mascherano.

Amonestados: Telasco Segovia (Inter Miami) y Juan Brunetta (Tigres).

Incidencias: Partido de cuartos de final de la Leagues Cup disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).

Fuente: EFE