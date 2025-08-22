Clausurado y suspendido el estadio de Independiente

La Fiscalía N° 4 de Avellaneda, que investiga los hechos ocurridos en las tribunas y las inmediaciones del estadio Libertadores de América, que dejaron una veintena de heridos y más de un centenar de detenidos, estableció que el club no podrá permitir el ingreso del público hasta que se realicen los peritajes en la escena, según un escrito judicial recogido por medios locales.

La medida implica que Independiente no podrá jugar con público el partido de este domingo por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina contra Platense, último campeón de Primera División.

El fiscal Mariano Zitto presentó un escrito en el que requirió que se disponga de manera preventiva “la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefieran realizar el espectáculo en otro escenario”.

Según el texto del fiscal, la medida se sostendrá hasta tanto se lleven a cabo la investigación judicial y las gestiones conjuntas” entre el club y los organismos de seguridad de los Gobiernos nacional y provincial para determinar qué falló en el operativo policial del miércoles.

Este viernes, además, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, explicó que la medida se debe, entre otros motivos, a que “ hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna y hay que hacer pericias”.

Están identificados los hinchas violentos

Alonso agregó que las autoridades ya identificaron a los ultras de Independiente que protagonizaron los violentos incidentes y adelantó que serán imputados por intento de homicidio.

Los incidentes en cuestión comenzaron sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas, palos y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos. Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados. EFE