Además de acabar con las aspiraciones del actual campeón, Liga de Quito atesora la satisfacción del título conquistado en 2028 a Fluminense. Sin el campeón Botafogo en la fase de los ocho mejores, las bazas para extender el reinado de los brasileños en 2025 son Flamengo, São Paulo y Palmeiras.

Lea más: Liga de Quito elimina al campeón Botafogo y se las verá en cuartos con São Paulo

* Brasil domina el torneo sin pausa desde 2019, cuando ganó Flamengo y desde entonces han imperado Palmeiras (2019, 2020 y 2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) y Botafogo (2022).

* Argentina cuyo último campeón fue River Plate en 2018, ahora reforzará sus expectativas con Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Racing y el mismo equipo Millonario de la banda roja, que también ganó las ediciones de 1986, 1996 y 2015.

Los cuartos de final

* La tanda de partidos de ida de los cuartos de final se jugará entre el 16 y el 18 de septiembre, y la decisiva jornada se cumplirá entre los días 23 y 25.

-Emparejamientos de los cuartos de final (ver infografía):

Flamengo (BRA) vs. Estudiantes LP (ARG)

Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing (ARG)

São Paulo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)

River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA). (EFE)