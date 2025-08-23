Caída del Manchester City y goleada del Arsenal

En Londres, el Arsenal se impuso 5-0 al ascendido Leeds, confirmando así las buenas sensaciones del pasado domingo, cuando había vencido 1-0 en Old Trafford al Manchester United. El sueco Viktor Gyökeres firmó sus dos primeros tantos en la Premier League, a la que llega en un traspaso millonario desde el Sporting de Lisboa, con el que deslumbró la pasada temporada.
El Arsenal anunció además este mismo sábado, antes de su partido del día, el fichaje del volante ofensivo inglés Eberechi Eze, hasta ahora en el Crystal Palace, por 80 millones de euros, y con el que espera completar una escuadra temible para terminar con más de dos décadas sin ser campeón de Inglaterra.
Lea más: Derrota del Sunderland de Alderete
Tottenham continuó con su gran comienzo en la temporada de la Liga Premier bajo la dirección de su nuevo entrenador Thomas Frank, cuando Brennan Johnson y Joao Palhinha aseguraron una impresionante victoria 2-0 como visitantes en Manchester City el sábado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Fue una tarde para olvidar para el portero del City, James Trafford.
* Los paraguayos: Omar Alderete (Sunderland) jugó de titular en la derrota 2-0 ante Burnley. Diego Gómez (Brighton) está entre los convocados para enfrentar este domingo al Everton. Enso González (Wolves) se recupera de una lesión.
Resultados y goleadores:
* Manchester City 0-Tottenham 2. Goles: 35’ Brennan Johnson, 45+2’ João Palinha (T).
* Bournemouth 1-Wolves 0. Gol: 4’ Marcus Tavernier (B). Exp: 49’ Toti Gomes (W). Ast: 11.070.
* Brentford 1-Aston Villa 0. Gol: 12’ Dango Ouattara (B). Ast: 16.838.
* Burnley 2-Sunderland 0. Goles: 47’ Josh Cullen, 88’ Jaidon Anthony (B). Ast: 21.285.
* Arsenal 5-Leeds United 0. Goles: 34’ y 56’ Jurrien Timber, 45+1’ Bukayo Saka, 48’ y 90+5’ Viktor Gyökeres, el segundo de penal (A). Ast: 60.110.
* West Ham 1-Chelsea 5. Goles: 6’ Lucas Paquetá (WH); 15’ João Pedro, 23’ Pedro Neto, 34’ Enzo Fernández, 54’ Moisés Caicedo, 58’ Trevoh Chalobah (Ch).
Domingo: 10:00 Crystal Palace-Nottingham (ESPN5); 10:00 Everton-Brighton; 12:30 Fulham-Manchester United (ESPN5).
Lunes: 16:00 Newcastle- Liverpool (Disney).
* Posiciones: Arsenal 6 puntos, Tottenham 6, Chelsea 4, Liverpool 3, Manchester City 3, Nottingham 3, Sunderland 3, Bournemouth 3, Brentford 3, Burnley 3, Leeds 3.