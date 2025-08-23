El nuevo Leverkusen de Ten Hag debuta en la Bundesliga con derrota

El extécnico del Ajax y Manchester United, que llega a Leverkusen con la difícil misión de sustituir a Xabi Alonso, en el Real Madrid tras su exitosa etapa en Alemania con el histórico doblete nacional en 2023-2024, comenzó con buen pie, ya que el inglés Jarrell Quansah abrió el marcador a los seis minutos en una jugada a pelota parada.
El joven central de 22 años fichado al Liverpool cabeceó a la red desde el interior del área una falta lateral sacada por el español Álex Grimaldo. Pero el Hoffenheim, que la temporada pasada luchó por no descender, remontó con goles del kosovar Fisnik Asllani, de potente zurdazo (25) , y Tim Lemperle, con un disparo con la pierna derecha desde la frontal del área (52) .
Tampoco pudo comenzar con victoria otro de los principales aspirantes al título, el Borussia Dortmund, que dejó escapar la victoria en los instantes finales en su visita al St Pauli (3-3) .
Resultados y goleadores:
* Bayer Leverkusen 1-Hoffenheim 2. Goles: 6’ Jarell Quansah (BL); 25’ Fisnik Asllani, 52’ Tim Lemperle (H).
* Eintracht Frankfurt 4- Werder Bremen 1. Goles: 22’ Can Uzun, 24’, 47’ Jean Matteo Bahoya, 70’ Ansgar Knauff (EF); 48’ Justin Njinmah (WB).
* Friburgo 1-Augsburgo 3. Goles: 32’ Dimitrios Giannoulis, 42’ Chrislain Matsima, 45+2’ Marius Wolf (A); 58’ Vincenzo Grifo, de penal (F).
* Unión Berlín 2-Stuttgart 1. Goles: 18’, 45+4’ Ilyas Ansah (UB); 86’ Tiago Tomás (S).
* Heidenheim 1-Wolfsburgo 3. Goles: 20’ Andreas Skov Olsen, 66’ Mattias Svanberg, 87’ Mohamed Amoura, de penal (W); 29’ Léo Scienza (H).
* St Pauli 3-Borussia Dortmund 3. Goles: 34’ Serhou Guirassy, 67’ Waldemar Anton, 74’ Julian Brandt (D); 50’ Andreas Hountondji, 86’ Danel Sinani, de penal, 89’ Eric Smith (SP). Incidencia: 39’ Guirassy (D) falló penal. Exp: 85’ Filippo Mane (D).
-Viernes:
* Bayern Múnich 6-Leipzig 0. Goles: 27’ y 42’ Michael Olise, 32’ Luis Díaz, 64’, 74’ y 78’ Kane (BM). Ast: 75.000.
-Domingo: 10:30 Maguncia-Colonia; 12:30 Borussia Mönchengladbach-Hamburgo.
* Posiciones: Bayern 3 puntos, Eintracht 3, Augsburgo 3, Wolfsburgo 3, Hoffenheim 3, Unión Berlín 3, Dortmund 1, St. Pauli 1.