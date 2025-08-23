Guardiola deja en el aire el futuro de Ederson, Gündogan y Akanji

El guardameta Ederson Moraes, habitual titular en el equipo, no participó en el reciente encuentro de la Premier League ante el Wolverhampton Wanderers. Su ausencia en la convocatoria dejó un claro mensaje sobre su situación actual. En su lugar, James Trafford fue el encargado de custodiar la portería del City frente al Tottenham Hotspur, tras destacar en su anterior actuación ante los Wolves.

Por otro lado, Gündogan y Akanji tampoco formaron parte de la convocatoria para el último partido. La decisión, según fuentes cercanas al equipo, responde a la incertidumbre sobre su permanencia, a pocos días del cierre del mercado de fichajes.

El Manchester City realizó una considerable inversión durante la presente ventana de transferencias, alcanzando cerca de 180 millones de euros en fichajes. Paralelamente, en el club ingresaron 58 millones de euros por la venta de jugadores como James McAtee, Yan Couto y Maximo Perrone.

A este balance se añade la reducción de la masa salarial tras la salida de futbolistas importantes como Kevin De Bruyne, Jack Grealish y Kyle Walker, liberando al club de importantes compromisos económicos.

La situación de Ederson, Gündogan y Akanji queda pendiente de resolverse en la última semana de mercado. La postura de Guardiola evidencia que el City está dispuesto a contemplar opciones para estos jugadores, en función de las ofertas que puedan recibir y los intereses del club.

La política de renovaciones y ventas del Manchester City refleja un proceso de reestructuración en la plantilla, típico en el fútbol de primer nivel, donde la búsqueda de la máxima competitividad exige decisiones continuas y, a menudo, cambios significativos en el grupo de jugadores.

A la espera de novedades, la afición y el entorno del club siguen expectantes ante posibles movimientos que podrían definir el rumbo deportivo del Manchester City en la temporada 2025-2026. La gestión de estas salidas, de concretarse, podría marcar el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Guardiola.