El Real Madrid inicia La Liga con un récord defensivo

El Real Madrid de Xabi Alonso comenzó la temporada de La Liga española con un registro notable: dos partidos con la portería a cero. Este logro defensivo no se veía en el club blanco desde hace diez años, cuando el equipo era dirigido por el español Rafa Benítez.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 16:25
El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, desvía el balón durante el partido de la liga española de fútbol entre el Real Oviedo y el Real Madrid CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.
El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, desvía el balón durante el partido de la liga española de fútbol entre el Real Oviedo y el Real Madrid CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

En su debut oficial en el Santiago Bernabéu, el equipo de Xabi Alonso venció 1-0 a Osasuna. Posteriormente, en su regreso al Carlos Tartiere después de 24 años, derrotó 0-3 al Oviedo. Estas dos victorias no solo marcan un inicio perfecto para el nuevo técnico, sino que también destacan la solidez defensiva del equipo.

La mejora defensiva es evidente y se basa en el compromiso de todos los jugadores. Xabi Alonso implementó una presión alta que resultó en múltiples robos en campo contrario, alejando así a los rivales de la portería de Thibaut Courtois. El portero belga apenas fue exigido, dejando su primera parada de mérito ante el Oviedo, en un partido en el que el rival solo disparó tres veces a puerta. En el estreno contra Osasuna, el equipo navarro ni siquiera logró un disparo a puerta.

La última vez que el Real Madrid logró un inicio de liga con dos porterías a cero fue en la temporada 2015/16 bajo la dirección de Rafa Benítez. En esa ocasión, el equipo empató 0-0 con el Sporting de Gijón y goleó 5-0 al Betis. Benítez extendió el récord a cuatro partidos sin recibir gol, con un total de 427 minutos de imbatibilidad.

El próximo objetivo de Xabi Alonso es superar este registro. Para lograrlo, deberá mantener su portería a cero en la tercera jornada, que disputarán en el Santiago Bernabéu ante el Mallorca. Si lo consigue, el Real Madrid sumará tres victorias y tres partidos sin encajar goles, un inicio de temporada que marcaría una nueva era en el club.

Fuente: EFE

