Serie A de Italia: Festín del Inter ante el Torino

Hay cosas que no cambian en el lado ‘nerazzurro’ de Milán. Lautaro volvió a ser el mejor de un Inter que volvió a ser reconocible, ordenado, peligroso. Consiguió evitar que los fantasmas de la final de la Liga de Campeones y del último ‘Scudetto’ se apoderaran de su reinicio.

Los goles: 18’ Bastoni, 36’ Thuram, 52’ Lautaro, 62’ Thuram y 72’ Bonny. Resultados: Sábado: Génova 0-Lecce 0, Sassuolo 0-Nápoles 2, Roma 1-Bolonia 0 y Milan 1-Cremonese 2; Domingo: Cagliari 1-Fiorentina 1, Como 2-Lazio 0, Atalanta 1-Pisa 1 y Juventus 2-Parma 0; Lunes: Udinese 1-Hellas Verona 1 e Inter 5-Torino 0.

* Líderes: Inter, Como, Juventus, Nápoles, Cremonese y Roma 3 puntos.

Buen inicio del Athletic

El Athletic Club, tras derrotar ayer al Rayo Vallecano (1-0, Oihan Sancet, de penal), firmó su mejor inicio de temporada en la liga española desde 2013. Con seis puntos en dos fechas, el conjunto vasco, que disputará la Liga de Campeones de Europa, iguala en lo alto de la tabla al Villarreal, FC Barcelona y Real Madrid, los otros equipos que presumen de un inicio de campaña perfecto.

* Resultados: Viernes: Betis 1-Alavés 0; Sábado: Mallorca 1-Celta 1, Atlético de Madrid 1-Elche 1, Levante 2-Barcelona 3; Domingo: Osasuna 1-Valencia 0, Villarreal 5-Girona 0, Real Sociedad 2-Espanyol 2, Real Oviedo 0-Real Madrid 3, Lunes: Athletic 1-Rayo 0 y Sevilla-Getafe.