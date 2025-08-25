Premier League: Liverpool, sufriendo ante el Newcastle

Otro golpe inmerecido para el Newcastle, el más duro de todos, después de nivelar un 0-2 en contra, con el 2-2 de Will Osula en el minuto 87, en un ejercicio de épica, carácter y orgullo en inferioridad numérica por la expulsión de Anthony Gordon al borde del descanso, que se quedó en nada por Ngumoha, que sostiene el pleno del Liverpool.

Seis de seis, engañoso

El vigente campeón de la “Premier” disimuló entonces un partido decepcionante.

No sólo por haber malgastado una ventaja tan cómoda, incluso tampoco por estar con un hombre más durante todo el segundo tiempo, sino por su juego de principio a fin, porque jamás dominó ni el fútbol ni el encuentro. No fue más que eficacia en tres remates.

Resultados: Viernes: West Ham 1-Chelsea 5; Sábado: Manchester City 0-Tottenham 2, AFC Bournemouth 1-Wolverhampton 0, Brentford 1-Aston Villa 0, Burnley 2-Sunderland 0 y Arsenal 5-Leeds 0; Domingo: Crystal Palace 1-Nottingham 1, Everton 2-Brighton 0 y Fulham 1-Manchester United 1; Ayer: Newcastle 2-Liverpool 3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy