Champions League: Más de 100 millones de euros para el ganador

La distribución establecida por la UEFA para la presente temporada determina que los clubes que se clasifiquen para los octavos de final percibirán 11 millones y los que se jueguen el pase a estos en la ronda eliminatoria 1 millón .

El acceso a los cuartos de final supondrá 12,5 millones para cada equipo que lo logre y la clasificación para las semifinales 15 millones más.

Ser finalista en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo aportará a los dos clubes que lo logren 18,5 millones y conseguir el título 6,5 millones adicionales.

De esta manera, el equipo que levante el trofeo de la UEFA Champions League recibirá 25 millones de euros. Es decir, como los pagos son acumulativos, el club que gane la Champions recibirá unos ingresos cercanos a los 111 millones solo por méritos deportivos. En este monto se incluyen los premios por partidos ganados en la fase de liga.

Premios en fases clasificatorias

La UEFA ha incluido también una bonificación por clasificación en la fase liga que se divide en partes iguales, con un valor inicial de 275.000 para cada parte. El equipo que acabe con la clasificación más baja recibirá esta cantidad y el que logre la más alta 9,9 millones.

Igualmente ha destinado un total de 30 millones para los clubes que han participado en las eliminatorias previas, con un fijo de 4,29 millones para los que quedan eliminados. La cifra total a distribuir entre los clubes de la Champions, la Liga Europa, la Liga Conferencia y la Supercopa de esta temporada alcanza los 3.317 millones.

2.467 millones (74,38 %) se repartirán entre los clubes que compiten en la Liga de Campeones y la Supercopa; 565 millones (17,02 %) entre los participantes en la Liga Europa y 285 millones (8,60 %) entre los de la Liga Conferencia. EFE