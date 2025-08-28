Al Khelaifi: "Todo el mundo espera el partido contra el Barcelona"

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, reconoció la expectación que genera el duelo ante el Barcelona, al que dirigió previamente el español Luis Enrique Martínez, actual preparador del vigente vencedor de la Liga de Campeones.