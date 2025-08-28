Argentina disputará amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos en octubre

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- La selección argentina de fútbol disputará partidos amistosos en Estados Unidos contra los combinados de Venezuela y Puerto Rico en la doble fecha FIFA de octubre próximo, según anunció este jueves Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).