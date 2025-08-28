Coudet: Simeone es el técnico argentino más representativo en el mundo

El ‘Chacho’ avisó en rueda de prensa, con motivo del choque entre ambos equipos el próximo sábado en Mendizorroza, de que el conjunto madrileño “es un equipo con gran plantel y tiene jugadores con muchísima jerarquía”.
Coudet es consciente de que tendrán dificultades, pero señaló que siempre piensan “en positivo y en tratar de hacer un buen partido en casa”.
Sobre el ‘Cholo’, destacó que lo está haciendo “en gran forma año tras año”. “Ha tenido un arranque complicado, pero las dificultades para nosotros están en todos los partidos”, expresó.