Dani Luna: Vengo al Huesca con todas las ganas del mundo para luchar y ser importante

Su estancia en Huesca quiere que le sirva como trampolín en su futuro para jugar en la Primera División española, ya que quiere aportar muchas cosas al equipo y hacer una buena temporada.

"Todos quieren estar en Primera División y quiero aprender de todos y hacer las cosas bien. Cuando hablé con el director deportivo y con el entrenador no lo dudé mucho por el interés que mostraron y estoy muy contento de poder estar aquí", manifestó el jugador en su presentación oficial.

El delantero colombiano, que ya estuvo cedido anteriormente en Segunda División en el Mirandés y en el Cartagena, confía en que sea mejor su paso por la categoría porque empieza "desde el principio de la temporada" mientras que en las otras ocasiones lo hizo con la temporada ya avanzada.

Además, dijo que está "más adaptado" al ser su tercera temporada, y que está "al ciento por ciento".

Luna se define como un jugador polivalente en la parte ofensiva, en la que puede aportar "mucho en las tres posiciones de delante" y en la que va "bien en el uno contra uno". "Tengo gol y ganas de competir", afirmó.

El director deportivo del Huesca, Ángel Martín, explicó tras la presentación que esperan sumar un par más de incorporaciones antes del último día del cierre de mercado y ha rechazado apuntar posibles salidas de jugadores de la actual plantilla hasta que se produzcan oficialmente.