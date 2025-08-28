Fermín López completa con normalidad el segundo entrenamiento de la semana

El internacional español debe decidir si acepta la propuesta del conjunto londinense, pues el Barça solo estudiará la oferta si cumple con los requisitos económicos del club y es el propio jugador el que pide salir, una hipótesis que desagrada al técnico alemán Hansi Flick, quien se ha posicionado públicamente a favor de su continuidad.

En esta tesitura, Fermín López se ha ejercitado a las órdenes del entrenador germano junto al resto de los futbolistas disponibles para preparar el partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, este domingo en Vallecas contra el Rayo.

No ha participado de la sesión el centrocampista Oriol Romeu, que no entra en los planes del entrenador alemán y ultima la rescisión del contrato que le vincula al Barcelona hasta el 30 de junio de 2026.

El club prevé que la salida del exjugador del Girona abra el espacio salarial necesario para inscribir en LaLiga al defensa Gerard Martín, y también confía en poder contar en Vallecas con el portero Wojciech Szczesny, después de anunciar el pasado miércoles la marcha del guardameta Iñaki Peña al Elche en calidad de cedido.

Asimismo, el Barcelona ha programado dos entrenamientos más esta semana, el viernes y el sábado a partir de las 9:30 CET. Tras esta última sesión, Flick comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las 12:00 CET.